Президент Румунії вийшов з перегонів: Рютте залишився єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО. Тепер премʼєр Нідерландів Рютте залишився єдиним кандидатом.

Йоганніс оголосив, що вже поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він знімає свою кандидатуру.

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На посаду генсека НАТО залишився єдиний кандидат

Важливо, що румунська сторона підтримала кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО. Таким чином Рютте залишився єдиним кандидатом і вже отримав підтримку лідерів усіх країн НАТО.

Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.

Днями нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що питання щодо вибору нового генсекретаря вже майже завершено. Він також підтримав Рютте та назвав політика "сильним кандидатом".

В Альянсі сподіваються обрати нового генсека ще до саміту лідерів НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні.

Раніше Марк Рютте заявляв, що "умови миру" Владіміра Путіна свідчать про те, що він панікує. Політик назвав їх безглуздими. Однак політик вважає, що Росію треба залучити до мирного процесу з Україною на якомусь етапі.