Марка "Українська мрія" вже надійшла до продажу: під Укрпоштою утворилися черги

Сьогодні, 28 червня, в продаж вийшли марки із зображенням найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія". Його знищили російські окупанти під час вторгнення на Київщину.

Одразу після старту продажів, українці вишикувалися у чергу перед відділеннями Укрпошти, аби першими купити марки з новим дизайном. Про це розповів Ігор Смелянський.

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Що відомо про марку "Українська мрія"

Ескіз нової марки створила 11-річна Софія Кравчук із Любомля Волинської області – призерка Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?" у 2021 році. Реалізувати тираж марок планували ще до війни. Утім, після вторгнення росіян в Гостомель ідейна складова дещо змінилася.

Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий,

– йдеться в повідомленні Укрпошти.



Черга перед відділенням Укрпошти / Фото фейсбук Ігоря Смелянського

Окрім самої марки в комплект входять конверт та листівка. Тираж – 3 мільйони. Проте, як розповів Смілянський, продають їх з першими обмеженнями.

Тираж – три мільйони, але щоб всім вистачало, нагадую про певні обмеження: одна людина – не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.

– повідомив Смілянський.

Він підкреслив, що придбати "Українську мрію" можна і в онлайн-магазинах. Українській діаспорі та закордонним філателістам Смілянський порекомендував знайти марки в Amazon або eBay.



Пес Патрон "купує" нові марки / Фото фейсбук Ігоря Смелянського

Українські марки на час війни

Першою популярною маркою став випуск "русскій воєнний корабль, іді… !". Її розкупили в лічені дні, інтернет-сайти не витримували напливу бажаючих її продати. Після надзвичайного попиту, марки стали одним із символів цієї війни, яку Росія розгорнула проти України.

Через таку популярність керівництво Укрпошти продовжило серію під назвою "русскій воєнний корабль… всьо". Єдина відмінність від попередньої серії – там все той же український прикордонних, а от ворожого корабля вже немає – він на дні.

Згодом Укрпошта розпочала голосування за тему нової марки. На цьому в Укрпошті вирішили не зупинятися, і представили поштову марку "Доброго вечора, ми з України!". Участь у голосуванні взяли 834 тисячі осіб. Переміг ескіз, на якому український трактор тягне впольований російський танк.

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