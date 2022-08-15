У серпні буде 2 марки, одна з них – із Патроном, – Укрпошта

У серпні українці зможуть придбати нові марки від Укрпошти. Серед них з'явиться марка з відомим чернігівським псом-сапером Патроном.

Також наразі готуються ескізи на деякі архітектурні споруди. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Які поштові марки готують для українців

За словами Смілянського, у серпні презентують дві марки. Одна із них буде присвячена річниці Незалежності України і шести місяцям активної фази війни. Також випустять марку зі знаменитим псом Патроном.

Далі ми готуємо ескізи на відповідні архітектурні споруди, які тимчасово виконують невдалу роль у цій війні,

– зазначив директор Укрпошти.

Знамениті марки від Укрпошти

1 березня Укрпошта заявила, що випустить марку з девізом "русскій воєнний корабль, іді… !".

Тираж марки становив 1 мільйон екземплярів, а випустили її 12 квітня. Люди ставали в довгі черги, щоб її купити.

Після цього Укрпошта вирішила ввести нову партію марок "русскій воєнний корабль… всьо".

Окрім того, Укрпошта вирішила і далі випускати марки на тематику боротьби українського народу проти російської навали.

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