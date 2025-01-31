Україна відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою, – Рубіо
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що через війну та масову еміграцію Україна відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою.
- Рубіо вважає, що для завершення затяжного конфлікту потрібні переговори, в яких Україна та Росія мають чимось поступитися.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна опинилася у вкрай складній ситуації через війну та масову еміграцію населення. За його словами, країна фактично відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Рубіо в інтерв’ю для Мегін Келлі. Держсекретар США наголосив, що війна в Україні затягнулася і потребує переговорів, де обидві сторони мають чимось пожертвувати.
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Як Рубіо прокоментував ситуацію в Україні
Рубіо заявив, що через війну Україна була відкинута на 100 років назад, а її майбутнє під загрозою.
Україна відкинута на 100 років тому, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон,
– зазначив держсекретар США.
Крім того, за його словами, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена ввела Київ в оману, що Україна зможе "повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році – до того, як росіяни забрали собі Крим".
"З погляду президента, це тривалий конфлікт і його треба завершити", – зазначив Рубіо.
Він додав, що під час переговорів Україна та Росія мають чимось поступитися. Також Рубіо зазначив, що "це займе час".