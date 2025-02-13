"Плани – збереження державності": де був Маркус після звільнення з 47 ОМБр і що хоче робити далі

Колишній головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів, де перебував останні півтора року. 11 липня 2023 року він пішов із бригади та повністю зник із медійного поля аж до грудня 2024.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Валерія Маркуса для проєкту "Бомбардир".

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Які плани Маркуса на майбутнє

Маркус не захотів відповідати, де перебував останні півтора року. На уточнювальне питання, чи брав участь у бойових діях, також уник відповіді.

Він сказав, що "взагалі про це не говорить", бо "там нічого цікавого, це все неважливо".

Як написала дівчинка (пресофіцерка 47 бригади Анастасія Блищик – 24 Канал), що я сидів в ресторанах півтора року… Ну оця, яка видалила пост, яка написала і видала, що я в ресторанах сидів півтора року. Я не проти цієї тези, я сидів в ресторанах,

– сказав військовослужбовець.

Журналіст також зауважив, що знає, що Маркус одразу після 47 бригади перейшов в іншу.

"Друже, я не буду говорити про те, що зі мною відбувалося півтора року. Там в цій роботі нема нічого, що потребувало б якоїсь публічності. А в мене відсутня внутрішня інтенція ділитися особистим на публіку взагалі. Особливо, що стосується сім'ї і роботи, яка не є публічною. Навіщо", – додав він.

Однак, Маркус поділився планами на майбутнє – зберегти державу та державність на території України і "все, що буде необхідне для цього".

Що відомо про скандал із 47 бригадою

Нагадаємо, що Валерій Маркус на початку грудня раптово з'явився на публіці – у мережі з'явилося відео, у якому він розповів про конфлікт з керівництвом 47 ОМБр.

Він стверджував, що був змушений брати на себе відповідальність за вирішення питань через пасивність комбата Шаламаги. Також військовослужбовець звинуватив останнього у покращенні фінансового становища за рахунок своєї посади.

Коли він має щось зробити, він цього не робить тиждень, другий. Ти йому нагадуєш, він усе одно нічого не робить. У результаті ти сам змушений братися за цю роботу. Наслідком цього є те, що в процесі цієї роботи контакти з вищим керівництвом отримуєш ти, а не Шаламага,

– казав Маркус.

Він також розповів, що Шаламага під час відбору військових у батальйон був присутнім лише першого дня. А потім поїхав, мовляв, "йому набридло".

Після публікації відео у 47 бригаді заявили, що розуміють емоції суспільства, але злість краще конвертувати в донати.

Тим часом пресофіцерка Блищик назвала Маркуса "ображеним хлопчиком".