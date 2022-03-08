Мародерили та стріляли по хатах: як Сумщиною йшла колона ворожої техніки

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про те, як пройшов 12-ий день війни в його регіоні. Він зазначив, що на Роменщині вороги мародерили та стріляли по будинках і магазинах.

Живицький у соцмережах повідомив, що у Роменському районі 7 березня пройшло спокійно. Проте уточнив – так, як це може бути під час війни.

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Російські війська займались мародерством

Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях,

– написав Живицький.

Проте голова ОВА зазначив: такі злочини ворогу не минулись. Живицький продемонстрував фото, на яких розбита нашими захисниками російська військова техніка.

Дивіться фото з Сумщини / Фото Дмитра Живицького

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