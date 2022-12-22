У Марокко трапився масштабний вибух на сховищі газу: моторошне відео

На газосховищі у Марокко 21 грудня трапився потужний вибух. Портове місто Мохаммедія охопив пекельний вогонь.

Вибух трапився у портовому місті

За попередніми даними, відбулася детонація кількох резервуарів. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

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Вибух стався на станції зберігання пропану. На відео з місця події видно, як величезне полум'я здіймається високо вгору. Люди, які спостерігали за таким видовищем, голосно кричали.

Відомо, що внаслідок пожежі пошкоджені сусідні будинки. Частину міста оточили поліцейські, а пожежники намагаються загасити вогонь. Людей вже евакуювали.

Потужний вибух у Марокко: відео

Вибухи газу у портовому місті в Марокко: відео

Вибухи газу у світі: останні новини

20 грудня у Чувашії, що в Росії, спалахнув магістральний газопровід. Пожежа була така потужна, що дим від неї бачили мешканці одразу кількох населених пунктів. За попередніми даними, причиною могла стати розгерметизація трубопроводу. Унаслідок цього інциденту загинуло 3 людей.

10 грудня вибух прогримів у технологічному університеті в Ірані, де займаються оборонними проєктами. Відомо, що пожежа спалахнула на хімічному факультеті.

З'явилася інформація про те, що сильну пожежу вдалося локалізувати. Ситуація перебуває під контролем.