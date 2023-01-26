"Мало б виповнитись 35": репортаж з Маршу на честь загиблого під час Євромайдану Жизневського
Сьогодні, 26 січня у Києві пройшов Марш пам'яті Героя Небесної сотні Михайла Жизневського та всіх білорусів, що загинули за Україну. Віддати шану героям прийшли сотні киян.
Михайлу Жизневському – білоруському учаснику Революції Гідності сьогодні могло виповнитись 35 років. Його вбили 22 січня 9 років тому. Як пройшла пам'ятна хода – читайте у репортажі 24 Каналу
До теми Без барикад, наметів, шин і вогню, але з Гідністю: як за 8 років змінився Майдан – фоторепортаж
Організатор акції Олег Овчинніков розповів, що акцію проводять щорічно з 2016 року. Кожного року учасники йдуть тим самим шляхом, що у 2014 році, коли проводжали Михайла Жизневського в останню путь.
26 січня – це день, коли багатотисячний натовп проводив тіло з нашим героєм Михайлом Женевським по центру Києва. Так співпало, що цей день – це був день його народження. Починаючи з 2016 року ми проводимо ходу, марш на його честь,
– розповів Олег Овчинніков.
В Києві пройшов Марш пам'яті білорусів, що загинули за Україну / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Цьогоріч акція могла не відбутись, адже згідно з українським законодавством, проводити акції у воєнний час заборонено. Однак, поліція дозволила провести Марш.
Марш пам'яті Михайлу Жизневському: відео
Такі акції потрібно не лише проводити, а й пам'ятати героїв, які загинули. Вони поклали початок цій боротьбі, спільній боротьбі, яку ми продовжуємо зараз,
– вважає Олег.
Учасники акції вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Михайлу Жизневському цього року могло виповнитись 35 років / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Пам'ять про героїв вічна. Українці завжди пам'ятатимуть якою ціною дається свобода. Білоруси продовжують стояти поруч з українцям й у часи повномасштабної війни.
Попри те, що самопроголошений диктатор Володимир Лукашенко втягнув свою країну у війну, українці цінують супротив білоруського народу.
Марш пам'яті героя Небесної сотні, героя України та Білорусі Михайла Жизневського / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
"Білоруси й далі гинуть за Україну"
Олег Овчинніков каже, що білоруси допомагають українцям усіма можливими способами: "донатять на ЗСУ, допомагають біженцям, воюють в Україні, гинуть на фронті за Україну".
Зауважте Сьогодні за незалежність України загинув доброволець з Білорусі
Білоруси, що загинули за Україну / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Ви напевно, чули про справи рейкових партизан, яким прострілюють коліна при спробах затримування. Можна просто загуглити, скільки зараз політв'язнів в Білорусі, які сидять за підтримку України,
– наголосив Олег Овчинніков.
За його словами, це дуже яскраво показує, як білоруси допомогають Україні у війні.