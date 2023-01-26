"Мало б виповнитись 35": репортаж з Маршу на честь загиблого під час Євромайдану Жизневського

Сьогодні, 26 січня у Києві пройшов Марш пам'яті Героя Небесної сотні Михайла Жизневського та всіх білорусів, що загинули за Україну. Віддати шану героям прийшли сотні киян.

Михайлу Жизневському – білоруському учаснику Революції Гідності сьогодні могло виповнитись 35 років. Його вбили 22 січня 9 років тому. Як пройшла пам'ятна хода – читайте у репортажі 24 Каналу

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Організатор акції Олег Овчинніков розповів, що акцію проводять щорічно з 2016 року. Кожного року учасники йдуть тим самим шляхом, що у 2014 році, коли проводжали Михайла Жизневського в останню путь.

Олег Овчинніков – організатор Маршу пам'яті Михайлу Жизневському / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

26 січня – це день, коли багатотисячний натовп проводив тіло з нашим героєм Михайлом Женевським по центру Києва. Так співпало, що цей день – це був день його народження. Починаючи з 2016 року ми проводимо ходу, марш на його честь,

– розповів Олег Овчинніков.

Михайлівська площа – Софіївська площа – Європейська площа – народний меморіал Жизневському на вулиці Грушевського.



В Києві пройшов Марш пам'яті білорусів, що загинули за Україну / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Цьогоріч акція могла не відбутись, адже згідно з українським законодавством, проводити акції у воєнний час заборонено. Однак, поліція дозволила провести Марш.

Марш пам'яті Михайлу Жизневському: відео

Такі акції потрібно не лише проводити, а й пам'ятати героїв, які загинули. Вони поклали початок цій боротьбі, спільній боротьбі, яку ми продовжуємо зараз,

– вважає Олег.



Учасники акції вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал



Михайлу Жизневському цього року могло виповнитись 35 років / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Пам'ять про героїв вічна. Українці завжди пам'ятатимуть якою ціною дається свобода. Білоруси продовжують стояти поруч з українцям й у часи повномасштабної війни.

Попри те, що самопроголошений диктатор Володимир Лукашенко втягнув свою країну у війну, українці цінують супротив білоруського народу.

Марш пам'яті героя Небесної сотні, героя України та Білорусі Михайла Жизневського / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

"Білоруси й далі гинуть за Україну"

Олег Овчинніков каже, що білоруси допомагають українцям усіма можливими способами: "донатять на ЗСУ, допомагають біженцям, воюють в Україні, гинуть на фронті за Україну".

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Білоруси, що загинули за Україну / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Ви напевно, чули про справи рейкових партизан, яким прострілюють коліна при спробах затримування. Можна просто загуглити, скільки зараз політв'язнів в Білорусі, які сидять за підтримку України,

– наголосив Олег Овчинніков.

За його словами, це дуже яскраво показує, як білоруси допомогають Україні у війні.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", за Україну віддали свої життя 33 білоруси, і це лише відомі імена. Реальні цифри можуть бути ще вищими.