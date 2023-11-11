У Лондоні сотні тисяч людей вийшли на пропалестинський марш: поліція стримувала ультраправих

Конфлікт на Близькому Сході між Ізраїлем та ХАМАС лише загострюється. Водночас у світі відбуваються демонстрації. Зокрема, у Великій Британії сотні тисяч людей пройшлися вулицями Лондона, аби підтримати палестинців.

На масштабний марш в столиці Сполученого Королівства вийшли люди у суботу, 11 листопада. Власне, закликали акціонери припинити обстріли Сектора Гази, внаслідок яких страждають люди. Інформацію про це зібрав 24 Канал.

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Пропалестинський марш в Лондоні

Як пише видання Sky News з посиланням на правоохоронців, до пропалестинського маршу у Лондоні долучилися близько 300 тисяч людей. А от організатори акції стверджують, що вийшло на вулиці понад 800 тисяч осіб.

Загалом марш пройшов мирно, попри те що певні особи запустили феєрверки – правоохоронці просили не робити. Маса з людей простягнулась на майже 4 кілометри – це зафіксували камери, що здійснювали аерозйомку.

Водночас свою позицію вирішили продемонструвати ультраправі контрпротестувальники у Лондоні. Між ними та поліцією відбулися сутички на шляху до військового меморіалу Кенотаф у центрі столиці Великої Британії.

Члени відповідних груп кидали в правоохоронців пляшки та викрикували гасло: "England 'til I die", – що можна перекласти: "Англія, поки я не помру".

Серед контрпротестувальників було заарештовано 82 людини. Їх звинувачують поліцейські у правопорушеннях, зберіганні зброї та наркотиків. Окрім того, поліція Лондона заявила, що розшукує двох протестувальників, які викрикували гасла на підтримку ХАМАС.

Важливо, що пропалестинські мітингувальники 11 листопада також виявляли свою позицію в Бельгії, а саме – вони влаштували сидячий страйк на вокзалі Ватерлоо. Проте ввечері цього ж дня вони все-таки звільнили станцію.

Згадаємо, що новий виток протистояння між Ізраїлем та Палестиною розпочався 7 жовтня, коли угрупування ХАМАС, яке чимало країн визнало терористичним, запустило декілька тисяч ракет по мирних громадянах Ізраїлю.

У відповідь на це Тель-Авів заявив про початок операції в Секторі Гази. Станом на 11 було відомо про те, що армія Ізраїлю оточила лікарню в цій зоні та вбила керівника бойовиків, що тримав у заручника людей.

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Однак важливо, що в бік Ізраїлю від початку його спротиву ХАМАС лунають закиди стосовно надмірної жорстокості щодо людей в Секторі Гази. Міністерство охорони здоров'я цієї зони повідомляло про понад 10 800 вбитих внаслідок дій ЦАХАЛ.