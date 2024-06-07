У "КиївПрайді" відповіли, чи проходитиме Марш рівності у столичному метро

Вперше від початку повномасштабної війни "КиївПрайд" організує Марш Рівності та проведе благодійний фестиваль. Спочатку планувалося, що хода пройде у метро, проте згодом від цієї ідеї відмовилися.

Про це в ефірі телемарафону розповіла голова "КиївПрайду 2024" Анна Шаригіна. Вона зазначила, що Марш рівності, як і планувалося раніше, відбудеться 16 червня – проте на поверхні.

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КиївПрайд 2024

Анна Шаригіна розповіла, що цьогоріч у рамках "КиївПрайду" планується організувати 3 основні активності.

Перше – це великий збір. Організатори закликають донатити всю ЛГБТК+ спільноту України та всього світу. Зібрані кошти планують відправити у 5 різних фондів – зокрема, на потреби військових та ветеранів.

Також вже у неділю, 9 червня у Києві відбудеться благодійний фестиваль. Анна Шаригіна зазначила, що вони хочуть надихнути ЛГБТК+ спільноту на те, щоб вона брала участь у благодійних заходах та була з Україною у ці складні часи.

Водночас"КиївПрайд" у 2024 році не планує відмовлятися від традиції.

Все-таки 16 червня відбудеться Марш. Ми розуміємо відповідальність за це. І ми знаходимося у тісному контакті і з владою, і з поліцією. Намагаємося врахувати всі ризики і, відповідно, їх передбачити – а не потім вже реагувати,

– сказала голова "КиївПрайду".

Раніше планувалося провести Марш рівності у метро, проте влада наполягла, що такий варіант не є надто безпечним. Шаригіна пояснила, що там неможливо забезпечити так правопорядок, як на поверхні. Тому Марш відбудеться на одній з центральних вулиць Києва.

Марш рівності у Києві: що передувало