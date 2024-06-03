Столична влада заявила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро

В КМДА заявили, що не погоджували проведення Маршу Рівності у столичному метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію.

Марш Рівності, який організовують вперше від початку війни, мав відбутися в київському метро.

Читайте також Чи буде ПЦУ благословляти одностатеві пари: Епіфаній дав однозначну відповідь

Марш Рівності не проведуть в метро

Столична влада пояснила, що метрополітен – це об'єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста. Метро залишається об'єктом підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік.

Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, уникнути можливих провокацій, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро,

– наголосили в КМДА.

Влада наголосила, що інформація про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету абсолютно не відповідає дійсності. За словами КМДА, ці повідомлення нібито покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці.

Водночас столична влада підкреслила, що правозахисні та інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану.

Що відомо про Марш Рівності у столиці