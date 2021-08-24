Марш захисників у Києві: українці заспівали "Путін х***о" – промовисте відео
24 серпня 2021 , 16:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Києві з нагоди 30 річниці Незалежності о 14 годині розпочався Марш захисників України. Учасники заходу проспівали відому кричалку "Путін х***о".
Це трапилось на Хрещатику. У Марші беруть участь ветерани, волонтери та родичі військових.
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На Марші виконали відомий хіт, присвячений лідеру Кремля
Учасники маршу заспівали відому фанатську кричалку, присвячену президенту Росії,
– мовиться у повідомленні.
Учасники маршу пройшли через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності.
На Марші прокричали "Путін х***о": дивіться відеоЗверніть увагу! Перед Маршем захисників крокували військові ЗСУ. У параді взяли участь орієнтовно 5 тисяч службовців. На Хрещатику крокували 3 колони – піша, повітряна та механізована. Також було понад 100 літальних апаратів.
Коротко про Марш Незалежності у Києві
- О 14 годині 24 серпня в Києві від парку Тараса Шевченка вже рушив Марш захисників.
- Також ходою йшли волонтери, родичі військових, військові медики та капелани.
- Марш захисників відбувається у Києві вже 3 рік поспіль.
- До речі, урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності відбуваються у різних містах України. Зокрема у Львові відбувся Марш нескорених, у Одесі відбувся Марш захисників та патріотів та морський парад. Детальніше про святкування у різних містах читайте тут.