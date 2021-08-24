Марш захисників у Києві: українці заспівали "Путін х***о" – промовисте відео

У Києві з нагоди 30 річниці Незалежності о 14 годині розпочався Марш захисників України. Учасники заходу проспівали відому кричалку "Путін х***о".

Це трапилось на Хрещатику. У Марші беруть участь ветерани, волонтери та родичі військових.

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Учасники маршу заспівали відому фанатську кричалку, присвячену президенту Росії,

– мовиться у повідомленні.

Учасники маршу пройшли через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності.

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взяли участь орієнтовно 5 тисяч службовців. На Хрещатику крокували 3 колони – піша, повітряна та механізована. Також було понад 100 літальних апаратів.

Коротко про Марш Незалежності у Києві

О 14 годині 24 серпня в Києві від парку Тараса Шевченка вже рушив Марш захисників.

Також ходою йшли волонтери, родичі військових, військові медики та капелани.

Марш захисників відбувається у Києві вже 3 рік поспіль.

До речі, урочистості з нагоди 30 річниці Незалежності відбуваються у різних містах України. Зокрема у Львові відбувся Марш нескорених, у Одесі відбувся Марш захисників та патріотів та морський парад. Детальніше про святкування у різних містах читайте тут.