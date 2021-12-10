Маршрутка, яка потрапила у моторошну ДТП на Чернігівщині, була переобладнана із вантажного буса

У слідства з'явилися нові деталі щодо ДТП на Чернігівщині. Маршрутка, яка потрапила в аварію, була переобладнаною з вантажного буса.

Такі висновки з'явилися після проведення технічної експертизи стану маршрутки. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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Маршрутку переобладнали за кордоном

Мустафа Найєм заявив, що маршрутку переобладнали з вантажного буса за кордоном. Однак у якій саме країні – заступник міністра інфраструктури не уточнив. За його словами, жертв аварії могло би бути менше, якби не цей момент.

Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило,

– заявив Найєм.

Зараз в Мінінфраструктури відстежують, який шлях вантажний бус пройшов до України. За попередніми даними, він перетнув український кордон ще в 2010 році. Однак по документах він вже був оформлений як автобус.

Водночас вантажівка, яка зіткнулася з маршруткою, була без ліцензії. Однак, за словами Найєма, чинне законодавство зараз цього і не вимагає. Виправити це планують в наступному році.

ДТП з маршруткою на Чернігівщині: головне

7 грудня біля села Брусилів на Чернігівщині біля села Брусилів зіткнулися маршрутка і вантажівка.

Через аварію загинули 13 людей, серед яких і водій маршрутки. Ще 7 людей отримали травми, 5 з яких перебувають у важкому стані в лікарні.

За попередніми даними, причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не впорався з керуванням. Через це його отримали.

Водію вантажівки суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб.

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