Каптур закликала відхилити будь-які угоди щодо "Північного потоку-2" – Голос Америки

Конгрес США має відхилити будь-які угоди щодо "Північного потоку-2", які не ставлять в основу трансатлантичну безпеку й суверенітет України. Цей російський проєкт має посилити вплив Володимира Путіна.

Про це заявила співголова українських партійних зборів у Палаті представників Марсі Каптур. Вона підкреслила, що запуск газопроводу може "підірвати" НАТО.

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"Конгрес розуміє ключовий урок історії. Коли Німеччина і Росія змовляються, люди Центральної і Східної Європи платять ціну", – наголосила Каптур.

За її словами, Конгрес двічі проголосував за санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Санкції є обов’язковими, а поправки не дозволять скасувати їх у майбутньому.

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