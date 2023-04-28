Виправдовувала геноцид та розказувала про "нацистів-українців": у Чехії судять одіозну вчительку

Мартіна Беднаржова – вчителька з Чехії – постане перед судом через свої скандальні висловлювання. Жінка заперечувала війну Росії з Україною та поширювала маразматичні заяви про "нацистів-українців".

Навесні 2022 року, коли російські окупанти щодня обстрілювали українські міста й вбивали дорослих та дітей, Беднаржова на уроці стверджувала, що у Києві "ніби нічого не відбувається". Коли ж діти розповіли, що бачили по телевізору, як українська столиця горить, вчителька заявила, що чеський телеканал ČT 1 начебто належить до групи ЗМІ, які пов'язані з мільярдером Соросом.

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Один з учнів записав та оприлюднив, яку маячню вчителька розповідає на уроках. Окрім того, з записів стало відомо, що Беднаржова робить маразматичні заяви у стилі російської пропаганди. Зокрема, поширює абсурдні заяви про "вбивство російського населення на Донбасі" та "українських нацистів".

Після публікації запису вчительку звільнили. Тепер вона постане перед судом. Беднаржовій загрожує від 6 місяців до 3 років позбавлення волі. Наголошують, що обвинувальний акт стосується злочину заперечення, сумніву, схвалення та виправдання геноциду

Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні боротися за свою свободу. До слова, це – одна з трьох країн, які виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО.