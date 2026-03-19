Відкрили справу про держзраду: генпрокуратура "взялась" за Безуглу
- Генеральна прокуратура розслідує справу Мар'яни Безуглої за підозрою в державній зраді.
- Перевіряється можливий витік інформації через нардепку, що призвів до зриву планової ротації 72-ї бригади та втрати оборонних позицій у Вугледарі.
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Мар'яни Безуглої, йдеться про підозру в державній зраді. Публічні заяви одіозної нардепки могли завдати шкоди діяльності українських військових.
Про таке на своїй сторінці поінформував народний депутат Сергій Тарута.
До теми "Стукала у двері різними частинами тіла": Безугла намагалася потрапити на засідання з нацбезпеки
Що відомо про кримінальну справу щодо Безуглої?
За даними Тарути, слідство наразі проводить перевірку щодо поширення нею інформації, яка зашкодила діяльності українських сил на фронті.
Він зауважив, що мовиться про частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Нардеп наголосив на тому, що після публічних заяв Мар'яни Безуглої про 72-гу ОМБр, яка утримувала позиції у Вугледарі Донецької області, була зірвана планова ротація бійців. До того ж це спричинило втрату оборонних позицій.
А після її слів про нібито "виведення бригади з Вугледара" менше ніж за добу окупанти перекинули на цей напрямок свої підрозділи.
Зауважте! У коментарі для 24 Каналу керівниця пресслужби Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк підтвердила, що за зверненням заявників на виконання ухвал Печерського райсуду Києва дійсно відкрили кримінальну справу щодо одного з народних депутатів. Втім, називати конкретне прізвище вона не стала. Натомість додала, що наразі розслідуванням займаються представники ДБР під керівництвом Офісу генпрокурора.
Також ми звернулися по коментар стосовно справи до самої Мар'яни Безуглої. У разі отримання від неї відповіді – ми неодмінно повідомимо.
При цьому на своїй фейсбук-сторінці нардепка опублікувала допис із короткою цитатою "Мене не злякати".
До яких скандалів причетна Безугла?
У липні 2025 року Мар'яна Безугла опинилася в центрі скандалу через свої дії під час протестів проти змін до законодавства щодо НАБУ та САП. Нардепка посварилася з мітингувальниками під Верховної Радою на мітингу.
До речі, тоді народний депутат Ярослав Юрчишин тоді відкрито засумнівався, чи варто надавати їй доступ до державної таємниці та інформації про озброєння, і закликав оцінити її дії з етичної точки зору.
На провокативну поведінку Мар'яни Безуглої неодноразово звертали увагу, зокрема, влітку Наталія Піпа вимагала її відсторонення після різких висловлювань про загиблого військового Дмитра Ісаєнка. Депутатка назвала його смерть "кармою", пояснюючи це нібито ухиленням від мобілізації.
А в грудні 2025 року у Верховній Раді виникла конфліктна ситуація за участю Безуглої. Вона дозволила собі різкі слова на адресу іншого депутата – Миколи Тищенка. Порушувалося питання позбавлення Мар'яни Безуглої права брати участь в пленарному засіданні.