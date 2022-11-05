Казали, що відправлять у табір в Росії й дитину заберуть, – звільнена з полону медикиня Мамонова

Мар'яна Мамонова служила на передовій у Маріуполі від початку повномасштабної війни. Коли місто оточили, вона дізналась про свою вагітність і вже не було куди йти. Незадовго після цього військова медикиня потрапила до російського полону.

Батальйон Мар'яни дислокувався на металургійному заводі імені Ілліча – одному з останніх українських оплотів у місті. Відійти від бази означало ризик смерті чи полону.

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Як вагітна Мар'яна потрапила до полону

Захисниця пригадує, що їхню машину зупинили й сказали: "З цього моменту ви в'язні Російської Федерації. Крок вправо або крок вліво і ми стріляємо".

Я повернулась до хлопців, з якими була, і сказала: "Скажіть, що нас не беруть у полон. Скажіть, що нас не беруть у полон! Я була така налякана",

– розповіла вона.

Але її найгірші побоювання стали реальністю.

Мар'яну та її колег на 3 дні перевели на склад зберігання, а потім відправили до колонії у тимчасово окупованій Оленівці.

Казали, що заберуть дитину: медикиня розповіла про умови в полоні

Перші місяці Мар'яна спала на підлозі й була позбавлена ​​доступу до здорової їжі та свіжого повітря. Її залякували та погрожували під час допитів, і одного разу їй заборонили користуватися туалетом на 9 місяці вагітності. Захисниця боялася, що її дитина народиться у неволі і її заберуть окупанти.

Мар'яну доставили на склад, де вона знялася в опублікованому в соцмережах відео ув'язнених. Незабаром після того, як її схопили, її допитав російський чиновник.

Він сказав, що якщо я не відповім так, як йому потрібно, він відправить мене до табору в Росії, а мою дитину заберуть,

– сказала Мар'яна.

Слідчий також пригрозив, що її дитину переведуть з одного дитячого будинку до іншого, що унеможливить його відстеження.

Також окупанти залякували жінку собаками, щоб змусити її робити неправдиві заяви.

Протягом усього випробування медична освіта Маріани давала їй упевненість у тому, що її вагітність протікає нормально. Але умови у в'язниці були поганими. 40 жінок жили у маленькій кімнаті, розрахованій на шістьох.

Старі жінки спали по двоє або по троє на ліжку. Я спала на підлозі під ліжком із подругою. У мене була пара подушок та ковдра,

– сказала вона.

Пізніше Маріану перевели в меншу кімнату, де вона спала на дерев'яному матраці на підлозі.

Перші кілька місяців із нею поводилися так само, як і з усіма іншими жінками-в'язнями. Але коли вона була на сьомому місяці вагітності, лікар сказав, що їй потрібно більше свіжого повітря і їй дозволили гуляти подвір'ям. Однак це залежало від того, який охоронець чергував. Іноді вона могла провести на вулиці пів дня, іноді її взагалі не випускали.

У полоні почались ускладнення вагітності

У липні у Мар'яни розвинулося ускладнення і її доставили ​​до лікарні на УЗД. Жінка вперше побачила свою дитину.

Я бачила його маленькі ручки та ніжки. Він розтис кулачок і показав мені свої п'ять пальчиків. Я плакала та плакала. Мені сказали, що дитина в порядку, але вона дуже маленька, і мені потрібно більше їсти й приймати більше вітамінів,

– сказала вона.

Коли вона повернулася до в'язниці, деякі охоронці зглянулися над нею і принесли їй домашню їжу та вітаміни. Згодом її перевели до пологового будинку в Донецьку, де до неї гарно ставилися, але загроза розлуки з дитиною залишилася.

Виникли дві можливості: або Мар'яну відправлять до в'язниці в Донецьку, де вона зможе жити зі своєю дитиною, доки годуватиме грудьми. Або її відвезуть до установи в Росії, де в неї заберуть дитину, коли їй виповниться 3 роки. Маріана відчувала, що обмін був її останньою надією.

Окупанти не пускали вагітну в туалет

У день Х Мар'яну Мамонову разом із десятками інших ув'язнених перевели до російського міста неподалік українського кордону. Там їй зав'язали очі, зв'язали руки та посадили на військовий літак, де з іншими ув'язненими вона полетіла до Білорусі.

Дорога зайняла 20 годин, але російські солдати, котрі охороняли Маріану, відмовилися пустити її в туалет, попри те, що вона була на дев'ятому місяці вагітності.

Вони казали використовувати їй пляшку, проте вона говорила, що не зможе цього зробити, оскільки їй дуже боляче.

Нагадаємо, що Мар'яна Мамонова – одна з тих, кого вдалося обміняти на Медведчука. Вона дуже непокоїлась, що їй доведеться народжувати в неволі, проте дитинка дотерпіла до того часу, як мама опиниться на рідній землі.

Захисниця народила зранку 15 вересня – за 4 дні після того, як потрапила на підконтрольну Україні територію.

Мар'яна народила здорову дівчинку, яку назвала Анною. Вона важила 3,2 кілограма – у межах норми.

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