Оборонний комітет Верховної Ради підтримав виключення Безуглої зі свого складу

Комітет Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони підтримав виключення зі свого складу Мар'яни Безуглої

На засіданні 22 липня комітет проголосував за підготовку відповідної постанови. Раніше Безугла заявляла, що "не розуміє" пріоритети колег з Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.

Читайте також У Раді сказали, чи можна ще виправити скандальний законопроєкт про відкуп від корупції

Безуглу виключать зі складу оборонного комітету

Сама Мар'яна Безугла повідомила, що пропозицію щодо її зняття з посади заступниці голови оборонного комітету Верховної Ради і виключення зі складу комітету вніс нардеп Федір Веніславський.

Рішення комітету також прокоментував народний депутат Ярослав Железняк. Він написав, що комітет одноголосно ухвалив підготувати постанову щодо Безуглої. Нардеп також пояснив, як виглядає процедура виключення Безуглої.

Нагадаю, що для цього треба: зареєструвати постанову, пройти з нею Регламентний Комітет, винести на розгляд зали та набрати понад 226 голосів,

– зазначив Железняк.

Днями Мар'яна Безугла також вийшла з фракції "Слуга народу" за власною заявою. Вона пояснила, що більше не хоче асоціювати себе з фракцією.