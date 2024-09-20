"Певні конфлікти": Стефанчук пояснив виключення Безуглої з оборонного Комітету
Напередодні, 19 вересня, Верховна Рада звільнила Мар'яну Безуглу з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Нардепку перенаправили в інший Комітет.
Чому Безуглу звільнили з оборонного Комітету, в ефірі телемарафону відповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає 24 Канал.
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Чому Безуглу звільнили з оборонного Комітету
Ви знаєте чудово цю історію про певні конфлікти, зокрема, конфлікти в межах того комітету, в якому вона перебувала. Мені здається, що це таке Соломонове рішення, коли ми мали можливість задовольнити врешті-решт і її бажання піти з комітету, й бажання комітету, щоб вона звідти пішла,
– заявив Руслан Стефанчук.
Спікер Верховної Ради додав, що Безуглу перенаправили в інший Комітет. Також висловив сподівання, що там вона зможе себе реалізувати.
Зауважимо, що нардепка стала членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Напередодні Безугла подала заяву, в якій попросила увільнити її від виконання обов'язків заступника голови оборонного Комітету й перевести до цього.