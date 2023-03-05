Її більше немає, – у Зеленського показали моторошне фото з Мар'їнки

Росіяни фактично повністю зруйнували Мар'їнку у Донецькій області. Там вже немає людей, будівлі перетворились на суцільну руїну.

Моторошні фотографії міста показав глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також заговорив про відповідальність росіян за все, що вони зробили в Україні.

До теми Гірше, ніж у фільмах про апокаліпсис: моторошні фото повністю зруйнованої Мар'їнки

Що залишилось з Мар'їнки

Мар'їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії,

– написав Єрмак.

Посадовець зауважив, що росіяни мало чим відрізняються від ІДІЛ.



Росія повністю знищила Мар'їнку на Донеччині / Фото з телеграму Єрмака

"Русский мир". До нього Мар'їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар'їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства?" – зауважив Єрмак.

Він також сказав, що мовиться про:

трибунал;

санкційну петлю;

військове знищення на полі бою;

ізоляцію;

справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової;

репарації;

демілітаризацію;

крах режиму.

"Ми зробимо це", – пообіцяв Андрій Єрмак.

Окупанти радують розрусі, яку вони принесли

Російські загарбники ще 4 березня оприлюднили фото із вщент знищеної Мар'їнки та зловтішались з того, що зробили з містом.

"Коли ви чуєте слово "апокаліпсис", що спадає на думку? – кінець світу, кінець життя, щось страшне і необоротне, але ось таке зараз", – заявили вороги.

Що відбувається в Мар'їнці

Журналіст Денис Казанський показав кадри, як виглядає Мар'їнка після ворожих обстрілів. Адже росіяни щодня стріляють по місту та вже фактично знищили його вщент.

Окупанти перетворили Мар'їнку на пустир / Фото телеграм-каналу Дениса Казанського

Фактично у кожному зведення Генштаб ЗСУ розповідає, що окупанти атакували Мар'їнку. Адже там проходить фронт, окупанти ж не полишають спроб просунутись.

Де розташована Мар'їнка: дивіться карту