"Ми тримаємось на руїнах": штурмовики показали унікальні кадри з Мар'їнки

Збройні Сили України утримують Мар’їнку під російськими штурмами вже майже 16 місяців. Місто потерпає від постійних обстрілів.

Ворог криє місто всіма доступними видами озброєння. Штурмовики показали, як сьогодні виглядають бої за Мар’їнку. Про це стало відомо у матеріалі проєкту "Український Свідок".

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Унікальні кадри з Мар’їнки

Військовослужбовець із позивним "Колобок" служить з 2016 року. Свій перший бій чоловік прийняв на Донбасі. Тоді він ще не знав, як насправді виглядає війна.

"Колобок" та його побратими, яким вдалося вижити під час оточення, 15 кілометрів йшли пішки до Лиману. Потім вони виходили вже з оточеного Лиману. Військовий розповів про особливість роботи свого штурмового підрозділу.

Ми універсальні. Якщо ми чуємо, що противник знову пробує до нас лізти, то у нас все злагоджено. Кожен знає, що йому робити. З підрозділом пощастило, ніхто не боїться,

– зазначив боєць.

Під час одного з боїв у Мар’їнці наші штурмовики надурили ворога, імітуючи штурм.

"Кинули димові гранати, потім F1 – і почали кричати, що йдемо на зачистку. І почали працювати зі стрілецької зброї. Противник відійшов", – розповів "Колобок".

За словами військового, бої у Мар’їнці нерівні. Наші захисники працюють зі стрілецької зброї і їм допомагає артилерія. А в окупантів танки виїжджають на позицію та починають бити з 20 метрів й розбирати будівлі.

Після цього пробує йти їхня піхота. Мар’їнка – це місто на руїнах, тут немає жодної вцілілої будівлі,

– розповів чоловік.

Водночас росіяни продовжують знищувати місто всією доступною зброєю: артилерією, мінометами, авіацією, фосфорними бомбами, протитанковими ракетами. Міномети не замовкають ні на мить. Також, як зазначає "Колобок", терористи скидають з дронів газові снаряди. Якщо боєць потрапляє під його дію, то виконувати бойове завдання він більше не здатний.

"Мар’їнка – це сталевий щит для Курахового. Противника треба стримувати за будь-яку ціну. Бо якщо почнуться бої в місті, то ми його втратимо", – наголосив "Колобок".

Як виглядає зараз Мар'їнка: дивіться відео

Ситуація на Мар'їнському напрямку

У Генштабі ЗСУ 28 червня розповіли, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди – успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Мар’їнки, Іллінки та Побєди Донецької області.