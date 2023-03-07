Пекло на землі: нові кадри зі знищеної росіянами Мар'їнки

Апокаліптичні фото зі вщент зруйнованої Мар'їнки декілька днів тому сколихнули світ. Міста, де до приходу "русского міра" на українські землі, вирувало життя, більше не існує.

У мережі з'явилися нові моторошні кадри з Мар'їнки. Як виглядають руїни міста – дивіться далі у матеріалі 24 Каналу.

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Місто, яке повністю знищила російська армія

Зауважимо, що бої за Мар'їнку, що на Донеччині, почалися ще у 2014 році. Українським захисникам тоді вдалося втримати місто.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення окупанти почали активно обстрілювати і знищувати Мар'їнку. Зараз на місці, де до приходу росіян проживали приблизно 10 тисяч людей, залишилися суцільні руїни й пустка.

Зверніть увагу Гірше, ніж у фільмах про апокаліпсис: моторошні фото повністю зруйнованої Мар'їнки

Нещодавно вигляд Мар'їнки з неба сколихнув світ