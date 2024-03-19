Маса таки закохана у свого царя: Черник припустив дії Путіна після "перемоги" на виборах

У Росії вже "намалювали" результати виборів. Згідно з інформацією, Путін нібито набрав позахмарні і рекордні навіть для себе 87,32%. Варто зазначити, що підраховано 99,67% голосів.

Що може зробити Путін після так званих виборів проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. За його словами, є тривоги щодо масштабної мобілізації в Росії.

Важливо Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

Дії Путіна після "виборів"

Петро Черник зазначив, що Путін легітимізувався у першу чергу в очах власних еліт. Попри те, що там багато намалювали, але головна бидло-маса таки закохана у свого царя та свого фюрера – вони це підтвердили.

Він уже має розвʼязані руки й може вдатися до тої концепції, яку ми називаємо "вставай страна огромная",

– наголосив військовий експерт.

"Не можна цього недооцінювати й треба розглядати це, як обʼєктивну загрозу і готуватися до потенційного збільшення їх мобілізаційного ресурсу", – додав Черник.

Обстріли Сумщини

Через постійні російські обстріли у прикордонних громадах Сумщини триває евакуація. З Великописарівської громади з 13 по 17 березня евакуювали 256 людей, в тому числі 26 дітей. З села Рижівка Білопільської громади за два дні виїхало 23 людини.

Військовий експерт пояснив, чому росіяни зараз збільшили атаки. За його словами, це безсила лють.

Адже почало кипіти у частині, що стосується російських добровольчих корпусів. А також почало закипати у напрямку, який стосується їх нафтогазового потенціалу – особливо у переробці. Наразі вони не знаходять інших варіантів, як відповідати безсилою люттю.

"Те, що вони зараз винищують наші села й містечка саме по Сумщині – ніщо інше, як акт помсти. Інакше я це трактувати не можу. Ніякого воєнного сенсу у цьому немає", – наголосив Петро Черник.

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