Клієнтка померла від набряку мозку: у Чернігові масажистку судили за вбивство

Трагедія сталась ще у 2018 році. Про підозру масажистці повідомили лише після 3 років слідства.

Під час сеансу масажу майстриня Вікторія Гапоненко спричинила травму хребта та пошкодження спинного мозку пацієнтці Тетяні Бенько. Ця травма зумовила набряк головного мозку, що й стало причиною смерті пацієнтки.

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Деталі події

У квітні 2018 року на масаж до майстрині Тетяна пішла за рекомендацією після перелому руки. Приймала майстер у власній квартирі на вулиці Жабинського.

На наступний день після процедури в Тетяни почали мліти ноги. На третю добу її поклали до третьої міської лікарні. Тоді вона вже майже не рухалася.

Тетяна померла в лікарні на сьому добу після масажу. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, сказали в прокуратурі, жінка отримала травму хребта та пошкодження спинного мозку, це спричинило набряк мозку головного.

Фізичний терапевт Анфіса Уривкова каже, що це могло статися через надмірний механічний вплив.

Який вирок отримала Гапоненко

Нещодавно стало відомо, що масажистку з Чернігова судили за скоєний злочин. Жінку визнали винною у вбивстві через необережність під час проведення процедури масажу. Її засудили до двох років позбавлення волі.

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До слова, слідство тривало три роки. У липні 2021 року Вікторії Гапоненко повідомили про підозру та справу передали до суду.

У Чернігові сталась смертельна ДТП: що відомо

22 січня на понтонній переправі через Десну поблизу Чернігова сталася ДТП. Загинули мати з двома синами. Їхній автомобіль пішов під воду під час руху понтонною переправою. До речі, цей проїзд через Десну лише о 14 годині того ж дня відкрили.

В автомобілі залишилася водійка та двоє її синів — 2010 та 2022 року народження. Їхні тіла знайшли вночі. Жінка була співробітницею ДСНС, 1981 року народження.

Всього в автівці було четверо людей. Чоловік встиг вискочити. На місце ДТП прибули рятувальники та поліцейські. Машину витягли з Десни.