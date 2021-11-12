Масажна на двох поверхах і 18-метровий басейн: журналіст "Схем" розповів про маєток Медведчука
Джерело:24 канал
У розпорядження рослідувачів "Схем" потрапили креслення чотирьох поверхів маєтку Віктора Медведчука. Він розташований на Півночі Києва у Пущі-Водиці.
Приблизно 3 доби вивчали тільки розташування цих кімнат. Про це розповів журналіст програми "Схеми" Максим Савчук.
До теми Шубосховище, перукарня, церква і тренажерка, – ЗМІ оприлюднили план маєтку Медведчука
Він розповів, що у маєтку розташовані шубосховище, винний погріб, склад валіз та картин. Розслідувачі порахували кількість спалень і санвузлів.
Окремий ліфт – для родини Медведчуків
Цікаво, що будинок має чіткий поділ: праве крило для господарів і для поважних гостей, а ліве крило призначене для тих, хто обслуговує будинок – чоловічий і жіночий блоки.
В будинку є поділ на господарів життя і на тих, хто працює на цих господарів життя. Ми були вражені кількістю приміщень, вражені тим, що у будинок вмістили 18 метрів завдовжки басейн,
– розповів Савчук.
Окрім цього, в маєтку депутата на двох поверхах є масажні кабінети. "Люди навіть не спускаються на поверх нижче, щоб їм зробили басейн", – зауважив він.
Це все виглядає дивно для простих людей, які звикли жити на 45 квадратних метрів. А тут тільки церква – 43 квадратних метрів займає.
Родина Медведчуків не їздять в одному ліфті із людьми, які обслуговують будинок. Для них є окремий службовий ліфт.
Журналіст "Схем" розповів про маєток Медведчука: дивіться відео
Що відомо про маєток Медведчука
- Журналісти розслідувачі проєкту "Схеми" показали палац Медведчука. Попри порушені кримінальні справи та введені санкції, кум Володимира Путіна продовжував реконструкцію свого маєтку у Пущі-Водиці.
- Вперше реконструкцію побачили ще у травні 2021 року, коли Рада нацбезпеки й оборони вже ухвалила санкції проти Медведчука. Проте блокування активів, очевидно, не завадило проросійському політику перебудовувати своє елітне помешкання.
- Маєток Медведчука має понад 2 тисячі квадратних метрів: 4 поверхи і 114 кімнат. Згідно з планом, на території розташовані не лише спальні, вітальні та кабінети, а й такі приміщення як кімната для скатертин, для ялинкових іграшок, для сервізів тощо.