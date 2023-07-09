Машина на великій швидкості в'їхала в колону з пальним: нові подробиці пожежі на АЗС в Києві

У Києві на АЗС виникла масштабна пожежа. Вибух стався через те, що на заправку влетіла машина.

Вибух стався на одній із київських автозаправок у Дніпровському районі. Працівники АЗС розповів, що вибух стався через те, що машина на високій швидкості влетіла на заправку і врізалась в колону з пальним.

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Усі постраждалі – це пасажири авто

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому – 17 років.

Пожежа на АЗС у Києві: дивіться відео (Джерело відео: Суспільне)

Як розповіли працівники АЗС, усі постраждалі – це пасажири авто, яке в'їхало у колону з пальним.

"Вони влетіли на великій швидкості у заправку. Вони були всі просто обгорівшими. Там згоріли всі машини, які стояли. Слава Богу, що повибігали люди з кафе й змоги врятуватися. Видно там не справилися з керування і в'їхали в заправку. Певно у стані шоку швидко вибігли з машини", – розповів Віктор, авто якого було на АЗС.

Пожежу загасили близько 16:40

КИЇВ24 повідомляє, що пожежу на АЗС вже загасили. Поруч розгорнули гуманітарний штаб.

. Через пожежу на АЗС перекрито рух на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водіїв закликають планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Як зазначили в КМВА, до гасіння було залучено 30 людей особового складу та 5 одиниць техніки. Вогонь вирував на площі 1500 метрів квадратних. Рятувальники продовжують розвідку приміщень.

Згодом Віталій Кличко уточнив, що пожежа повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто. Також мер Києва заявив, що причина пожежі на АЗС в Києві – автівка влетіла в заправочну колонку.