Швидка, ДСНС та армія отримуватимуть безкоштовне пальне вже від двох АЗС

Володимир Зеленський повідомив, що заправкам в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС.

Як пояснив президент України, безкоштовне пальне можна буде отримати на Азербайджанських заправних станціях SOCAR.

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Також Зеленський заявив, що Азербайджан має надати Україні медикаменти. Літак з гуманітарною допомогою прибуде вже цієї ночі. Зауважимо, що раніше в ОП заявили, що в Україні є дефіцит пального, оскільки всі кинулися заправляти свої автівки. Через це на АЗС ввели обмеження. Перебоїв з постачанням продукції до основних магазинів немає. Те ж саме можна сказати про аптеки.

Glusco теж віддасть пальне

Згодом у Центрі стратегічних комунікацій уточнили, що не лише Socar безкоштовно надасть паливо рятувальникам та медикам. Це зробить і Glusco, яка колись належала Медведчуку. Мережа звернулася до уряду й попросила забрати пальне і бензовози на потреби армії, поліції, МНС, тероборони й медицини.



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