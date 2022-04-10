Машину не повернемо, а ракети "віддамо": у ЗСУ показали захоплену бойову техніку ворога
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Українські військові продовжують захоплювати все більше ворожої техніки. Так, у нас тепер у запасі ще один "Град".
Ролик з машиною окупантів виклали у телеграмі Сухопутних військ ЗСУ. На ньому можна побачити трішки понищену, але роботу установку "Град", якою окупанти планували знищувати українців.
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Тепер ракети повернуться самим оркам
Ось, будь ласка, "Град" заряджений. "Асвабадітєлі" бісові,
– каже боєць за кадром.
Військові зазначають, що машину окупантами повертати не збираються. Натомість ракети до російських солдатів полетять однозначно.
Дивіться, яким трофеєм розжилися бійці ЗСУ:
Також на відео можна побачити понищені дві ворожі вантажівки. Особливого антуражу видовищу додають капці орків, підписані білою фарбою. Щоб ніхто не переплутав і не вкрав, а то ми знаємо, що вони цим не гребують.
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