ТЦК – це те саме, що ЗСУ: 4 істини, які зараз потрібно усвідомити всім українцям

Хочу поговорити про ТЦК = ЗСУ і людей, які не хочуть мобілізуватися.

Українці почали робити те саме, що росіяни

1. Почнемо з очевидного: ТЦК це не щось інше, це – ЗСУ. Коли ви дякуєте військовим – це і співробітники ТЦК. Про це заявив Масі Найєм, інформує 24 Канал.

До теми Вбивство військового ТЦК стало справжнім тріумфом Путіна

Потрібно ⁠ ⁠удосконалення, щоб гарантувати безпеку і військовим у складі ТЦК. Це також про безпеку військовозобов'язаних, які стануть військовими незабаром. Це все про найважливіше зараз – про обороноздатність ЗСУ! І це про підтримання морального духу військових на лінії бойового зіткнення.

Отже, вдосконалення потрібно. ТЦК = ЗСУ.

2. Чи є проблеми в ТЦК? Так, зокрема, тих хто брав хабарі. Але найпоширеніший інструмент маніпуляції – узагальнення. Не всі ТЦКашники – хабарники. Відкрию вам таємницю: хабарі їм носять ухилянти, не росіяни, не Владімір Путін, не Навальний.

Фактично ухилянти – основне джерело фінансування корупції в ТЦК. Дискусія має бути не навколо того що ТЦК – погані. Бо чому? Тому що ТЦК = ЗСУ.

3. Суспільству треба прийняти одну аксіому: так, як було раніше – не буде. Це значить, що рано чи пізно треба буде мобілізуватись. Зараз безліч вакансій у підрозділах – можете обрати.

Це важливо, бо ми не маємо дивуватись тому факту, що ЗСУ потрібні нові сили.

4. Більшість ЗМІ свідомо чи підсвідомо підіграють ворогу, коли вирізають з контексту факт дій ТЦКшників. Є безліч випадків, коли чоловік сам не оновив дані, чинив супротив чи нападав на співробітників ТЦК.

Це зовсім не означає, що не треба висвітлювати правопорушення, які сталися. Але перед тим, як писати хайпову новину чи заголовок для переглядів – подумайте, на кого ви працюєте, чи справді на те, щоб вирішити проблему?

А вбивати співробітника ТЦК – це абсолютно те саме, що роблять росіяни: вони вбивають наших військових, ЗСУ. А ЗСУ = ТЦК.