Маск готовий дозволити удари по Росії через Starlink, але за однієї умови, – FT

Україна намагається отримати в Ілона Маска дозвіл на використання Starlink для ударів по Росії. Спочатку повідомлялося, що американський бізнесмен категорично проти. Однак його позиція може змінитися.

Про це люди, обізнані з ситуацією, повідомили Financial Times.

Яку умову висунув Маск Україні для нового використання Starlink?

За словами джерел, Маск сказав ексміністру оборони Михайлу Федорову про те, що готовий дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по російських цілях. Однак трильйонер висунув умову – Україна має отримати аналогічний дозвіл від Білого дому.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звертався до Маска з проханням дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по пускових установках балістичних ракет на території Росії.

Під час останньго візиту до Білого дому Зеленський попросив президента США домовитися з Маском про розширення використання Starlink. На думку глави держави, тоді Україна змогла б пережити зиму без додаткових ракет для Patriot.

Якщо Маск відмовиться, Зеленський запропонував альтернативу – надати Україні доступ до військової мережі Starshield, яку створила компанія SpaceX. Вона призначена для оборони та національної безпеки. Однак Starshield може працювати в Україні гірше, ніж Starlink, а також є дорожчою та складнішою системою.

Зауважимо, що визначальну роль у переговорах з бізнесменом відіграє ексміністр оборони Михайло Федоров.

Раніше його контакти з Маском принесли успіх, а саме допомогли обмежити використання Starlink російськими військовими в Україні.

За словами колишнього міністра, посилення українських далекобійних ударів по Росії є найреальнішим способом змусити Путіна припинити війну.