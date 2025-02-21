Телеведучий Пірс Морган накинувся на Маска за нападки на Зеленського і вимогу виборів в Україні

Ілон Маск долучився до хвилі критики президента Зеленського. Він, як і Трамп, вимагає у президента України провести вибори, щоб підтвердити свій рейтинг. На це відреагував телеведучий Пірс Морган.

Він розкритикував Маска за ці нападки на українського главу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Пірса Моргана в X.

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"Чому ти не кажеш нічого негативного про Путіна?" – Морган

Морган звернувся до Маска та аргументував, у чому складність наразі провести вибори в Україні.

Ілоне, як можуть бути вільні, чесні вибори, які відображатимуть волю народу, якщо 6 мільйонів українців перебувають за межами країни як біженці, ще 3,5 мільйона – під незаконною російською окупацією, діє воєнний стан (заборона на вибори), а Путін бомбить їх?

– висловився телеведучий.

Він додав, захоплюється багатьма речами, які робить Маск, але наголосив, що "злісна атака" на президента Зеленського його "неймовірно розчарувала".

"Чому ти не кажеш нічого негативного про Путіна – чи вся проблема лише в тому хлопцеві, в чию країну він незаконно вторгся?" – також запитав Морган.

Нагадаємо, що раніше у найбільшому інформагентстві США AP рознесли вщент заяви Трампа про війну в Україні. Зокрема, у виданні також назвали й інші причини, чому наразі провести вибори в Україні неможливо.

Серед них те, що майже 800 тисяч військових, які стримують наступ Росії на фронті, у випадку виборів доведеться відкликати із місць дислокації, щоб вони також могли віддати свій голос.

Водночас військові через участь у бойових діях не зможуть балотуватися і взяти участь у передвиборчій кампанії.

Окрім того, постійні атаки по цивільних цілях і скупчення мільйонів громадян на виборчих дільницях може бути небезпечним.