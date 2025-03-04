Маск закликав Зеленського "виїхати в нейтральну країну" заради "амністії"
- Ілон Маск запропонував українському президенту Володимиру Зеленському "амністію", якщо той виїде з України до нейтральної країни, щоб "повернутися до демократії".
- Маск зробив ретвіт допису, що критикує Зеленського, назвавши війну в Україні "м'ясорубкою" Зеленського, на що політичний оглядач О'Гендлі відреагував, вважаючи, що Зеленський не хоче зупиняти війну через страх втратити владу.
Ілон Маск зробив ретвіт у мережі Х допису, що намагається довести диктаторство Зеленського. Він запропонував дати українському президенту "амністію", якщо той виїде з України до нейтральної країни.
Маск вважає, що так можна мирно "повернутися до демократії в Україні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ілона Маска у соцмережі Х.
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Маск знову критикує Зеленського
Політичний оглядач, прихильник руху MAGA Роган О'Гендлі написав у Х, мовляв, Зеленський не бажає зупиняти війну через те, що боїться втратити владу. Якщо вибори в Україні відбудуться, він їх, за його словами, програє, після чого його запроторять до в'язниці за корупцію.
Це була відповідь його на пост Маска, де він назвав війну в Україні "м'ясорубкою" Зеленського.
На таку розлогу відповідь О'Гендлі відповів знову Маск.
Мільярдер уточнив, що Зеленському варто запропонувати певного роду амністію. Він може безкарно виїхати до нейтральної країни і таким чином "відновити демократію в Україні".