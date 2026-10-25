"Бідні строковики": Маск закликає пошкодувати російських окупантів

Американський мільярдер Ілон Маск висловив співчуття російським призовникам, які воюють проти України та гинуть унаслідок ударів безпілотників. Він заявив, що "ці діти не мають іншого вибору", окрім як воювати та гинути.

Про це він написав у дописі у мережі Х.

Що заявив Маск?

Американський мільярдер Ілон Маск висловив співчуття російським призовникам, які беруть участь у війні проти України.

Нескінченна різанина українців та росіян має припинитися. Ми також повинні висловити співчуття бідним російським призовникам. Ці діти не мають іншого вибору, окрім як воювати та гинути внаслідок ударів безпілотників,

– написав Маск.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив українські еліти в нібито збагаченні завдяки міжнародній допомозі на тлі війни. Він заявив, що одні українці начебто отримують сотні мільярдів доларів, тоді як інших відправляють гинути в окопах.

Крім того, Маск висловив звинувачення щодо ймовірних корупційних схем, пов'язаних з американською допомогою Україні – частина коштів американських платників податків нібито повертається до США для фінансування політичних кампаній. І через це окремі американські політики приділяють Україні більше уваги, ніж власним громадянам.

На ці заяви відповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, що США припинили надавати Україні фінансову допомогу ще минулого року, а за американську зброю нині платять європейські країни. Сікорський також застеріг Маска від втручання в європейську політику та використання власних товарів у політичних цілях, зазначивши, що це може негативно вплинути на репутацію його бренду.