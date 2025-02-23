Маск вимагає від федералів звіти про роботу: голова ФБР наказав ігнорувати листи

Очільник Департаменту ефективності уряду Ілон Маск вимагає від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо ж цього не зроблять, їм загрожує звільнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х.

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Маск вимагає звітів від федерального апарату та навіть більше

Так, Ілон Маск повідомив, що невдовзі всі федеральні працівники отримають електронний лист із проханням відзвітувати про свою роботу за минулий тиждень.

Відсутність відповіді буде розцінена як звільнення,

– пише Маск.

Reuters зауважує, що команда президента США неодноразово говорила про бажання скоротити федеральний апарат, і Маск відкрито підтримував агресивні кроки в цьому напрямку. Зокрема, за кілька годин до допису Маска Трамп у соцмережі Truth Social написав, що DOGE має стати більш агресивними у своїх спробах скоротити федеральний апарат.

Листи з темою "Що ви зробили минулого тижня?", у яких федералів просять відповісти п'ятьма пунктами, отримали навіть працівники судової системи, хоча вона не підпорядковується виконавчій владі.

Директор ФБР Кеш Пател закликав працівників агентства не відповідати на лист Маска.

ФБР через Офіс директора відповідає за всі наші процеси перевірки та проводитиме перевірки відповідно до процедур ФБР. Коли та якщо буде потрібна додаткова інформація, ми координуватимемо відповіді. Наразі, будь ласка, призупиніть будь-які відповіді,

– наголосив він.

Американська федерація державних службовців (AFGE) вже пообіцяла оскаржити такі звільнення в суді.

"Ілон Маск та адміністрація Трампа вкотре продемонстрували зневагу до федеральних працівників та їхньої важливої роботи", – заявив президент федерації Еверетт Келлі.