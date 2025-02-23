Маск вимагає федеральних службовців США відзвітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає від федеральних службовців Сполучених Штатів відзвітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідний пост Маска, який він опублікував у соцмережі X (раніше твітер), та публікацію Reuters.

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Маск вимагає від федеральних службовців США відзвітувати про виконану роботу

"Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка", – йдеться в дописі Маска.

В Reuters пишуть, що службовці мають дати відповідь до 23:59 за східним стандартним часом у понеділок, 24 лютого.

Вказується, що пост Маска зʼявився лише за кілька годин після того, як президент Дональд Трамп написав у своїй власній соціальній мережі Truth Social, що DOGE має бути "більш агресивним" у своїх спробах скоротити чи реорганізувати федеральну робочу силу.

Як повідомляє агентство Reuters, станом на вечір 22 лютого співробітникам федеральних агентств, включно з Комісією з цінних паперів і бірж, Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень, Центром із контролю та профілактики захворювань та іншими, вже було розіслано відповідні електронні листи.

У листі, з яким ознайомилося видання, співробітників просять відповісти документом за п’ятьма пунктами, в яких стисло описується, "чого ви домоглися на роботі минулого тижня?", і скопіювати їх керівникам.