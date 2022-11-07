Маск закликав голосувати за республіканців на виборах у Конгрес
Джерело:Ілон Маск
Американський підприємець Ілон Маск закликав громадян США голосувати за республіканців на проміжних виборах до Конгресу США, які пройдуть завтра, 8 листопада.
Про це Маск, традиційно, написав у твітері, який кілька днів тому купив. Його публікація – це перший випадок, коли очільник великої соціальної медіаплатформи відкрито підтримав певну політичну партію США.
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Незалежно мислячим виборцям: спільна влада стримує найгірші ексцеси обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес, враховуючи, що президент – демократ,
– написав Маск.
Власне, Маск не приховував, що буде голосувати за республіканців, водночас наголошував, що підтримує поміркованих представників обох політичних сил.
Коротко про майбутні проміжні вибори в США
- Республіканці можуть отримати більшість в Конгресі США на проміжних виборах. Припускають, що цей сценарій буде не дуже приємним для України.
- Республіканці відкрито заявляють про наміри скоротити допомогу нашій державі.
- За інформацією The New York Times, Росія активізувала своїх ботів, щоб вплинути на проміжні вибори в Конгрес США. Кремль хоче вивести республіканців вперед та знизити обсяги допомоги для України.
- Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада побував з візитом у Києві. Він пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу США.
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