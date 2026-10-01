Річ у тому, що, згідно з результатами соціологічних опитувань, республіканці дуже горять з виборами навіть в безпечних для них округах. І щоб втримати хоча б Сенат, заливають грошима ці округи. Про це пише Дмитро Корнієнко.

Республіканцям треба багато грошей

Здогадаєтесь, від кого основні кошти для "заливу" округів? Від Маска, який в серпні погодився надати республіканцям щонайменше 100 мільйонів доларів.

Очевидно, за це він отримав посаду в Пентагоні, через яку буде пиляти оборонні замовлення для своїх компаній, що зазвичай є одним з основних прибутків Ілона Маска.

Маск може прогоріти

Утім, попри свої фінансові вливання, Ілон може прогоріти, бо якщо переможуть демократи та сформують відповідні комітети, то нагляд Конгресу може стати перепоною для "політичного бізнес-проєкту" Маска.