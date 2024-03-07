Не даватиме гроші жодному з кандидатів у президенти: Маск після зустрічі з Трампом зробив заяву

Ілон Маск 3 березня зустрівся з Дональдом Трампом. У ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі обговорюватимуть фінансування виборчої кампанії, однак мільярдер наголосив, що не збирається давати гроші комусь із кандидатів.

Про це Маск написав у власній соцмережі Х. Раніше у мережі стверджували, що Дональд Трамп активно шукає спонсорів для своєї виборчої кампанії, передає 24 Канал.

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Як Маск прокоментував зустріч з Трампом

Чимало джерел стверджувало, що під час зустрічі Трамп та Маск обговорюватимуть фінансування виборчої кампанії кандидата в президента США. Однак мільярдер спростував усі припущення.

Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США,

– написав він у мережі, відкидаючи чутки про фінансування виборчої кампанії.

Водночас деякі західні ЗМІ стверджують, що такі заяви Маска не виключають пожертвувань на користь політичних комітетів – організацій, які збирають кошти на політичні кампанії.

Трамп зустрівся з Маском

У мережі повідомляли, що Дональд Трамп 3 березня зустрівся з мільярдером Маском. У The New York Times стверджували, що метою цієї зустрічі був саме пошук спонсорів для виборчої кампанії.

У ЗМІ наголошували, що поки що невідомо, чи підтримуватиме Маск Трампа на виборах, однак останній похвалив його перед іншими республіканцями. Також Трамп наголосив, що хотів би зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

Маск зробив скандальну заяву про Крим та Донбас

Днями Маск зробив чергову антиукраїнську заяву. Так, бізнесмен публічно погодився, що Донбас та Крим мають стати частиною Росії. Зокрема мільярдер назвав "правдивим" публікацію, у якій стверджувалося, що Україна не має достатньо людей, щоб протистояти Росії, саме тому має віддати свої території.

Маск погодився зі словами засновника ПВК Blackwater Еріка Принса, який заявив, що окуповані території мають лишитися за Росією. Мільярдер написав під відповідним постом: "На жаль, це правда".

"Потворний мир краще, ніж будь-яке їхнє уявлення про ідеальну війну. Заморозьте лінії... Нехай отримають (Росія – 24 Канал) Крим, Донецьк, Луганськ", – заявив засновник ПВК.