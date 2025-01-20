Ілон Маск виголосив першу промову на новій посаді та завершив її "рукою до сонця"

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, якого президент Дональд Трамп призначив одним із керівників нового Департаменту ефективності уряду, відзначив перемогу Трампа на виборах під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні. Завершив він промову дуже дивним жестом.

Маск тепер обіймає одну з керівних посад в Департаменті ефективності уряду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та Sky News.

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Що виголосив Ілон Маск у своїй промові

Маск заявив, що інавгурація Трампа є "історичною перемогою", наголосивши на її важливості для майбутнього людства. Він виступив в Capital One Arena на святкуванні перемоги Трампа.

Знаєте, бувають вибори, які приходять і проходять. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні. Але цей, цей справді мав значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що ви це зробили. Дякую. Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. Нарешті ми матимемо безпечні міста, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі,

– заявив Маск.

Посміхаючись, засновник SpaceX також поділився своєю амбітною візією майбутнього. Він говорив про освоєння Марса і про те, як американські астронавти одного дня встановлять там прапор США.

Трохи відійшовши вбік від трибуни, він імітує встромлення в землю древка прапора.

"Ви можете уявити, як це буде чудово, коли американські астронавти вперше встановлять прапор на іншій планеті?", – додав він.

Свою дуже емоційну промову, під час якої він активно пересувався по сцені, він завершив вельми дивним жестом.

Ілон Маск завершив промову дивним жестом: дивіться відео