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Маск показав корабель, що відправлятиме людей у космос

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Космічний корабель Crew Dragon
Космічний корабель Crew Dragon / Фото з відкритих джерел

СЕО компанії SpaceX Ілон Маск показав космічний корабель Crew Dragon, який призначений для доставки екіпажів на борт Міжнародної космічної станції.

Фото корабля Маск розмістив у своєму Twitter.

В одному такому модулі можуть розміститись до семи астронавтів, планована вартість доставки одного члена екіпажу на орбіту – близько 20 мільйонів доларів.

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Після завершення основних тестів в SpaceX корабель відправлять в центр NASA в штаті Огайо, де проведуть дослідження її міцності в вакуумі. Компанія планує завершити цей етап в кінці літа. Потім Crew Dragon відвезуть на космодром у Флориді, де після фінальних тестів його спорядять в ракету-носій Falcon 9.

Наразі усі екіпажі на МКС доставляють тільки російські кораблі "Союз". Перший запуск Crew Dragon з людьми запланований на грудень.

 

Теги: Техно SpaceX Ілон Маск Космос
Джерело: 24 Канал
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