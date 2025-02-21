"Для боротьби з бюрократією!": президент Аргентини подарував Ілону Маску "золоту" бензопилу

Президент Аргентини Хав'єр Мілей подарував Ілону Маску бензопилу. Мільярдер залишився задоволеним подаруноком.

Схоже, він зібрався ним "боротися за демократію". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на PBS NewsHour.

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"Ця бензопила для боротьби з бюрократією!"

Стався інцидент на Conservative Political Action Conference, де виступав Маск.

Мілей представив мільярдеру бензопилу із золотим покриттям і гаслом "Viva la libertad, carajo", що перекладається як "Хай живе свобода, чорт забирай".

Маск просто на сцені у своєму чорному капелюсі "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою") розмахував цим подарунком перед присутніми.

Ця бензопила для боротьби з бюрократією!

– вигукнув самовдоволено він.

Маск розмахує подарованою йому бензопилою: дивіться відео

До слова, бензопила символізувала шокові економічні реформи президента Мілея.

Так, глава Аргентини використовував її під час своєї президентської кампанії у 2023 році. Так він пропонував символічно подрібнити "роздуту аргентинську державу".