Росія готується до мобілізації, – опозиціонер розповів, коли та як її можуть оголосити

У Кремлі стверджують, що Росія не потребує мобілізації, адже контракт з міноборони нібито підписує більше людей, ніж потрібно. Водночас керівництво Дагестану у 5 разів збільшує одноразову виплату тим, хто погоджується воювати, а Владімір Путін просить Кім Чен Ина відправити на окуповані території війська з КНДР.

Система "мобілізація за гроші" працює на межі, сказав 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Можливо, Путін й хотів би використовувати тільки фінансовий інструмент, але складається враження, що він близький до завершення.

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Система готова до мобілізації

Російські військкомати підготувалися до масової мобілізації – складені списки, визначена черговість призову тощо. Якщо вона все ж таки розпочнеться, то стосуватиметься Москви, Санкт-Петербурга й інших мегаполісів, які раніше не чіпали.

Є рознарядки за кількістю мобілізованих, які має притягнути до війни кожний військкомат,

– зазначив Гудков.

За його словами, спочатку було заплановано, що військкомати повинні були бути підготовлені до травня 2024 року й у разі, якщо буде потреба, то загальна мобілізація розпочалася б 6 червня 2024 року.

За нашими даними зараз готовність до мобілізації перенесена на 6 вересня. Загалом Росія готується до мобілізації. Я припускаю, що мобілізаційний план поставлений 800 – 900 тисяч,

– мовив російський опозиційний політик.

Він зауважив, не факт, що загальна мобілізація відбудеться, але те, що система підготовлена до цього – перевірена інформація.

Путін закидує охочих воювати грошима

Поки що диктатор усіма силами намагається уникнути загальної мобілізації у Росії, адже вона дасть вкрай негативний ефект. Тому зараз Кремль різко збільшив грошові доходи громадян, які погоджуються йти на фронт.

"Виплати досягли величезних розмірів. Росіяни отримують до півтора мільйона рублів, що дорівнює 15 тисячам євро", – додав Гудков.