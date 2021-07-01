Масова затримка рейсів з України до Анталії: чи чекати пасажирам на компенсації

Українські туристи 1 липня тривалий час не могли вилетіти на довгоочікуваний відпочинок до Анталії. Все через те, що Туреччина не приймала рейси українських авіакомпаній. 24 канал спробував розібратися в ситуації.

Про те, чому сталися масові затримки рейсів, хто в цьому винен, яка ситуація зараз та чи може вона повторитися знову – читайте у нашому матеріалі.

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Анталія не приймала літаки з українських міст

Зранку в аеропорту "Бориспіль" затримали одразу 5 рейсів сполученням Київ – Анталія. Усі ці рейси довелося перенести на більш пізній час. Мовиться про:

PS 6237 Київ – Анталія авіакомпанії МАУ з 02:00 виліт перенесли на 14:00;

PS 6233 Київ – Анталія МАУ – з 03:00 на 17:30;

PS 5333 Київ – Анталія МАУ – з 11:40 на 18:20;

PS 5331 Київ – Анталія МАУ – з 05:00 на 11:00;

QU 4407 Київ – Анталія компанії Azur Air – з 12:30 на 17:40.

Така ж ситуація сталася і в інших містах. Так, до прикладу, туристи не змогли полетіти на відпочинок зі:

Львова рейс 7W 6693 авіакомпанії "Роза вітрів";

Одеси рейс PS 5353 авіакомпанії МАУ;

Харкова рейси PS 5347, 7041 авіакомпанії МАУ, QU 5411 авіакомпанії Azur Air.

У компанії SkyUp у коментарі 24 каналу заявили, що затримок їхніх рейсів 1 липня до Анталії не було.



Які рейси не змогли вилетіти вчасно з Харкова до Анталії / Скриншот зі сайту аеропорту

Люди годинами чекали на виліт

Через масову затримку рейсів в аеропортах утворилися скупчення людей. Туристи чекали на виліт по кілька годин. На оприлюднених у мережі світлинах видно, як в залах очікувань летовищ просто яблуку нема де впасти.

Найгірше прийшлося тим, хто вже пройшов митний контроль та не міг залишити приміщення аеропорту.

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Не минулося без скандалів

Блогерка з ніком missverona, яка не змогла вчасно вилетіти з київського аеропорту, розлютилася та назвала Україну "самой кончєнной страной". Також образливі висловлювання пролунали на адресу співробітників аеропорту та авіакомпанію.

Щоправда, згодом сторіс зникли зі сторінки дівчини. За класикою жанру вона опублікувала пост, в якому спробувала виправдати свою поведінку. Вона визнала помилку і раптом Україна стала рідною, а не "конченою".

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Причина масових затримок рейсів

У МАУ пояснили вимушені затримки рейсів до Анталії одразу декількома причинами. Серед них:

різке сезонне збільшення кількості рейсів;

відновлення авіасполучення Туреччини із Росією, що спричинило суттєве ускладнення слот регулювання. Через це авіаційний регулятор Туреччини нібито не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

Як ситуацію прокоментували у МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що українське відомство робить все, аби якнайшвидше відновити авіарейси між країнами. Він також підтвердив, що через затримку рейсів з України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія – Київ та Анталія – Одеса.

Раніше він зазначив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти з авіаперевізниками та попіклуватися про українців, які не змогли вчасно вилетіти.

Яка ситуація зараз

Проблеми виникли й в українських туристів у турецькому місті Бодрум . Там напередодні кілька сотень туристів застрягли в аеропорту і майже 12 годин сиділи в спекотному приміщенні, де не було навіть води.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" у коментарі "Сьогодні" заявили, що посадка на рейси до турецької Анталії таки почалася, хоча й з кількагодинним запізненням. Станом на 15:00 лише 1 рейс на Туреччину в режимі очікування.

Це – понад 150 осіб, вони чекають свого вильоту. Дозвіл від Туреччини вже отримали й частина літаків полетіла, а пасажирів рейсу, який перенесений на вечір, авіакомпанія перевезла до готелю,

– повідомили в аеропорту "Бориспіль".

Пасажирів просять орієнтуватись на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн-табло на сайті аеропорту.

Чи буде компенсація за затримку

У МАУ пояснили, що туристам слід узгоджувати це питання зі своїми туроператорами, адже затримки рейсів не залежали від авіакомпанії.

Одна справа відповідальність за обслуговування перельоту. Але ще є умови самого туру, які узгоджують при його купівлі. Вони абсолютно різні. На жаль, це не регулярні рейси, де вся 100% відповідальність лежить на перевізнику й аеропортах,

– додали у МАУ.

Авіаперевізник надав допомогу пасажирам затриманих рейсів. Зокрема, всі, хто мав вилетіти з Києва, Харкова та Львова, забезпечені гарячим та холодним харчуванням.