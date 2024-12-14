Перший постріл і збиття: на Миколаївщині військовий вперше знищив ракету з ПЗРК

Військовослужбовець Віктор під час масованої атаки 13 грудня виконував перше бойове завдання. Захисник зробив перший постріл з ПЗРК Stinger та успішно збив першу за час своєї служби ворожу ракету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повітряне командування "Південь".

До теми Збиття ракети та "Шахеда": у Повітряних силах показали епічні кадри масованої атаки Росії

Чекав моменту півтора роки

Віктор півтора роки тому мобілізувався та долучився до захисту України. Він обіймає посаду стрільця мобільної вогневої групи зенітної ракетної Херсонської бригади.

Зранку 13 грудня 2024 року під час масованої атаки Віктор вперше виконував завдання із переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер". Ба більше, перший постріл був влучним, адже військовий збив крилату ракету.

Чоловік розповів, що чекав цього моменту півтора роки. Він завжди мріяв збити ворожий безпілотник, можливо, навіть не один. Однак на збиття ракети військовий навіть не сподівався.

Працювати із такою зброєю мені раніше не доводилося, проте під час пострілу зовсім не хвилювався. Разом із побратимами швидко ідентифікували ціль, звідки та куди летить ворожа ракета, а далі були максимальна увага, віра в результат і справа техніки,

– поділився емоціями Віктор.

З "ракетним дебютом" першими Віктора привітали його побратими. Згодом теплі слова прозвучали й від найрідніших – дружини та доньки. Захисник наголосив, що його близькі та рідні – найголовніша мотивація, щоб тримати зброю у руках і прогнати окупантів з української землі.