Основна ціль – ТЕС і підстанція під Києвом: мапа руху ракет і дронів під час масованої атаки
- Уночі 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Україні, атакуючи енергетичну інфраструктуру Київщини.
Уночі 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог запустив сотні дронів і десятки ракет.
Під основним ударом цієї ночі перебувала Київщина. Там ворог націлився на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляють моніторингові канали "ППО радар" та AirGuard.
Куди летіли ракети і дрони уночі?
Так, росіяни атакували Трипільську ТЕС під Києвом та підстанцію у населеному пункті Наливайківка. Ця підстанція з'єднує Київ з Рівненською АЕС.
Попередньо, противник застосував приблизно 60 – 70 ракет різних типів та близько 300 БпЛА різних типів. ️
Монітори підкреслили, що основною ціллю атаки окупантів була виняткова енергетика.
Як рухалися дрони і ракети уночі / Карта
Наразі відомо, що у Києві та частині Київщини застосовано екстрені відключення світла. Окрім того, у столиці через нічний обстріл на деяких ділянках тимчасово призупинив рух електротранспорт. Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1.
Які наслідки атаки на Київщині?
- У Броварах сталося влучання у складські та виробничі приміщення. Пошкоджено будівлю гуртожитку. Загорілася покрівля ресторану. Рятувальники евакуювали 3 постраждалих, проте двоє людей загинули.
- У Вишгородському районі зруйновані та охоплені вогнем складські будівлі. Одна людина загинула, ще одна отримала травми.
- В Обухівському районі через падіння уламків горіла покрівля 9-поверхівки. Сталися займання у приватних житлових будинках.
- У Бучанському районі на території садового товариства ліквідовано пожежу в приватному будинку.
- Поліція Київщини тим часом повідомляє про 4 загиблих: трьох – у Броварах та одного – у Вишгородському районі. Також там називають кількість постраждалих у 10 осіб. З них восьмеро поранено у Броварах, а ще двоє у Вишгородському районі.