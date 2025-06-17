Польща підняла військову авіацію у зв'язку з нічною російською атакою

Вночі 17 червня Росія здійснила комбінований удар по Україні. На тлі обстрілу Польща майже дві години утримувала військові літаки у своєму повітряному просторі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

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У Польщі знову піднімали авіацію

О 3:15 за місцевим часом командування повідомило, що у зв'язку з російською атакою, польська та союзна авіація розпочала дії в повітряному просторі країни.

Відповідно до чинних процедур, оперативне командування задіяло всі наявні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні, були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності,

– йдеться в заяві.

В Оперативному командуванні наголосили, що вжиті заходи були спрямовані на гарантування безпеки в "районах, що межують із зонами, які знаходяться під загрозою".

Вже о 4:49 Оперативне командування ЗС заявило, що операції польських і союзних ВПС у повітряному просторі Польщі завершено – тобто менш ніж за дві години після їх початку. Також відомо, що порушень повітряного простору Республіки Польща не було зафіксовано.

Нагадаємо, в ніч проти 17 червня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. За попередніми даними, станом на 10:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, ще 166 – локаційно втрачені