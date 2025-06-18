Середній показник – 90%: Україна наростила власні можливості збивати ударні дрони

Під час останньої масованої атаки на Україну українська ППО збила 90% ворожих дронів, що є середнім показником за останній рік. Це свідчить про те, що Україна не лише просить військову допомогу в партнерів, а й нарощує власні можливості.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що ми не лише вдосконалюємось, а й міксуємо різні види зброї. Тим часом російські технології вже вичерпуються.

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Нові рішення для збиття російських "Шахедів"

За словами військового експерта, наша країна робить усе можливе, щоб наростити власний ударний потенціал та не стоїть на місті. Так, ми використовуємо нестандартні засоби ураження російських цілей, міксуючи різні види збиття та зброю. Наприклад, взаємодія мобільних груп та ЗРК Gepard.

Крім цього, велику кількість ворожих дронів та ракет збиває авіація. Українські пілоти мають можливість тренуватись та збивати цілі з різного оснащення (ракетного та артилерійського), наприклад, з F-16.

Спершу ми не мали можливості збивати "Шахеди", потім навчились і вони стали дешеві. Противник вдосконалив технічні можливості і підняв їх на висоту, використовуючи так звану балістичну траєкторію. Це зробило збиття нашими традиційними методами складним. Однак ми виробили щільні бойові порядки мобільно-вогневих груп,

– наголосив він.

Згодом окупанти почали атакувати "Шахедами" методом зграї. Для цього Україна знайшла новий спосіб протидії – посилення комплексів РЕБ, які фактично задавляють російські дрони.

Зауважте! Водночас голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що РЕБ вже втрачає ефективність для збиття дронів, тому Україна розробляє "дроновий щит". Однак для нього потрібні кошти.

Ба більше, ми почали використовувати кінетичні дрони, які знищують ворожий об'єкт в повітрі. Тобто це не підбиття "Шахедів", які після цього падають на землю та можуть спричинити руйнування, вибухнувши.

"Однак противник теж вдосконалюється. Що нас рятує? Росіяни не можуть розвивати "Шахеди" нескінченно, за потенціалом вони перебувають на верхній планці. Наприклад, вони отримали реактивні двигуни, але це ускладнює маневрування", – додав Грабський.

Нагадаймо, що в ніч на 17 червня ворог випустив 472 ракети й дрони. Сили ППО знешкодили 428 засобів. 262 було збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.