Не існує жодних теорій змови, – ЦПД про те, чому росіяни довго масовано не били по енергетиці

Росія атакувала Україну ракетами й ударними дронами 17 листопада. Агресор вкотре масовано вдарив по енергетиці. Запроваджені екстрені відключення світла. У РНБО вже відреагували на ворожу атаку.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відкинув конспірологічні теорії про нібито якісь "таємні перемовини". Про це повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Через масовану атаку на енергосистему в Україні запровадили відключення світла

Масована атака по Україні 17 листопада

Керівник ЦПД зауважив, що низка конспірологів поширювали інформацію про нібито якісь "таємні перемовини", мовляв, "росіяни не б'ють по енергетиці".

Ми ж протягом місяця казали, що у ворога накопичені ракети для обстрілу. Не існує жодних теорій змови, є виключно сухий розрахунок,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Також лейтенант констатував, агресор накопичував ракети для зимових обстрілів, не витрачав їх і працював дешевими "Шахедами".

Ворог не збирався відмовлятися від ударів по інфраструктурі. Україна готувалася до цього. У будь-якому випадку, тримайте кулаки за ППО,

– наголосив керівник ЦПД.

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Додамо, міністр енергетики розповів, що 17 листопада росіяни масовано атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Через це оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Герман Галущенко наголосив: "Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Світло переможе!".

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