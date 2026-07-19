"Потрібен нищівний тиск на Москву": Сибіга звернувся до партнерів на тлі масованої атаки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вночі 19 липня Росія здійснила наймасштабнішу від початку війни атаку балістичними ракетами. На тлі обстрілу дипломат закликав Захід до нищівного тиску на Москву.

Про це глава МЗС написав у своїх соцмережах.

Як в МЗС реагують на масовану атаку?

Андрій Сибіга зазначив, що під час атаки росіяни застосували близько чотирьох десятків ракет – на жаль, внаслідок удару є загиблі та поранені.

Ми закликаємо до належної та рішучої відповіді. Нам потрібен нищівний тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії. 21-й пакет ЄС має бути розблокований зараз,

– наголосив він.

Міністр також підкреслив, що не можна відкладати виконання домовленостей щодо постачання додаткових ракет-перехоплювачів, адже ціна зволікання вимірюється людськими життями.

Окрім цього, глава МЗС зазначив, що зараз не повинно бути пауз у спільній роботі над розвитком європейського захисту від балістичного терору. За його словами, Україна сподівається, що антибалістична коаліція швидко просуватиме свою роботу.

Не може бути жодних рішень про виправдання воєнних злочинів Росії шляхом відновлення її прав на міжнародних спортивних змаганнях. Кров українців на руках спортивних бюрократів, які роблять такі аморальні кроки,

– йдеться в дописі Сибіги.

Міністр додав, що політика умиротворення не здатна зупинити Володимира Путіна, який піде ще далі, якщо не застосувати силу вже зараз. Він закликав партнерів надати Україні всі необхідні засоби для того, щоб зупинити Росію та покласти край війні.

Нагадаємо, під час масованої атаки 19 липня ворог випустив 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету та 125 безпілотників різних типів. Зокрема, росіяни застосували: 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон, 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 3 протикорабельні ракети Онікс, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 125 ударних БпЛА різних типів.

В епіцентрі удару опинився Київ. Там внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще 15 людей отримали поранення у Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах столиці.