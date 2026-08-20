"Удар високоточною зброєю": росіяни цинічно виправдали масовану атаку на Київ та область
Уночі проти 20 серпня Київська область та столиця України зазнали масованого комбінованого обстрілу. Удар забрав життя 12 людей, десятки отримали поранення. Пошкоджено, зокрема, житлові будинки й лікарню. Натомість росіяни вперто заявляють про ураження виключно військових і транспортно-логістичних об'єктів.
Про "успішне ураження об'єктів ВПК" відзвітувало вороже Міноборони.
Як Росія виправдала удар по Києву та області?
Оборонне відомство країни-агресорки традиційно заплющує очі на жертви серед населення й пошкодження цивільної інфраструктури.
В уявленні росіян їхні військові, мовляв, "завдали масованого удару високоточною зброєю" нібито по підприємствах військової промисловості, транспортно-логістичному центру та складах у Києві й Київській області.
За даними Міноборони Росії, під ударом буцімто були компанії з виробництва дронів.
Що відомо про наслідки атаки?
У ніч на 20 серпня на Київ і Київщину летіли, зокрема, "Калібри" і балістика. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та промислові об'єкти.
У Солом'янському районі столиці внаслідок влучань і падіння уламків частково зруйновано верхні поверхи дев'ятиповерхівки та пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Також постраждали будівлі школи й дитячої лікарні. Атака забрала життя щонайменше 12 людей у Києві.
Ще одна людина загинула у Броварському районі Київщини. Загалом відомо про близько 33 постраждалих. Рятувальники деблокували з-під завалів 2 людей. Наразі вони продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.
До того ж, на території Броварського району сталися аварійні відключення електропостачання. Частково зникло світло й у деяких районах Києва.